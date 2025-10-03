Ограничения движения транспорта в Харькове продолжены на отдельных улицах города, к сожалению ремонтные работы не успели закончить раньше, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба городского совета.

Временно вводится ограничение движения транспорта в Харькове на переулке Щедрика, на участке между улицей Николая Кравченко и Успешной. Как сообщают в Департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета, запрет движения будет действовать до 20.00 1 ноября.

Причиной такого ограничения движения транспорта в Харькове продление сроков выполнения работ по реконструкции тепловых сетей в указанном районе. Первоначально планировалось возобновить движение транспорта еще 30 сентября, однако из-за необходимости завершить дополнительные этапы ремонтных работ открытие участка перенесли.

Для удобства водителей предусмотрен объезд закрытой части переулка по прилегающим улицам, среди которых Николая Кравченко, Аскольдовская, Ньютона, проспект Байрона и другие смежные дороги. Городские власти призывают водителей учитывать временные изменения в движении и планировать маршруты заранее, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасное передвижение по городу во время проведения ремонтных работ.

Стоит отметить, что реконструкция тепловых сетей проводится в рамках комплексной программы модернизации инфраструктуры города, целью которой является улучшение качества теплоснабжения и надежная работа коммунальных систем для жителей города. Департамент строительства и дорожного хозяйства просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и благодарит за терпение и сотрудничество.

