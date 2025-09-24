Додатковим критерієм для отримання грошової допомоги для ВПО у Харківській області виступає низький рівень доходу на одного члена домогосподарства.

В Україні на опалювальний сезон 2025–2026 років держава надасть грошову допомогу для ВПО у Харківській області для придбання твердого палива, пише Politeka.net.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Виплати здійснюватимуться за рахунок коштів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та інших міжнародних гуманітарних організацій.

Фінансова підтримка призначена для двох основних категорій:

Без урахування критеріїв уразливості. Допомогу зможуть отримати всі сім’ї, які проживають у населених пунктах, розташованих у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії фронту, за умови, що вони опалюють свої домівки твердим паливом.

Для вразливих категорій населення. Йдеться про жителів територій активних бойових дій у 9 областях поза межами 10-кілометрової зони. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Миколаївська області.

Кого вважають вразливими

До категорій населення, які мають пріоритет у отриманні виплати, зазвичай належать ті, хто має обмежені можливості для самозабезпечення або найбільше постраждав від війни.

Це, зокрема:

багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми;

самотні батьки, які виховують дітей до 18 років;

люди з інвалідністю чи члени сімей із хронічними захворюваннями або особливими потребами;

літні люди, особливо самотні пенсіонери;

внутрішньо переміщені особи, які залишили свої домівки через бойові дії.

Додатковим критерієм для отримання грошової допомоги для ВПО у Харківській області часто виступає низький рівень доходу на одного члена домогосподарства. Це дозволяє спрямувати підтримку насамперед тим, хто найбільше її потребує.

Як отримати грошову допомогу для ВПО у Харківській області

Кошти будуть перераховані у вересні–жовтні 2025 року. Для цього необхідно подати заяву до місцевого органу управління соціального захисту за місцем проживання – зареєстрованим або фактичним. Звернутися може як сам заявник, так і його законний представник.

Гроші надійдуть у безготівковій формі на банківський рахунок, зазначений у заяві. Якщо після подачі документів сім’я чи окрема людина буде змушена евакуюватися у більш безпечний регіон, право на допомогу зберігається – виплата все одно буде зарахована.

