В Харькове внутренне перемещенные лица и пенсионеры имеют возможность получить бесплатные продукты, обратившись в общественную организацию «Їжа Харків’янам», пишет Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Проект действует на постоянной основе и имеет четко определенную гуманитарную цель — поддержать жителей города, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны и экономического кризиса.

Главная задача инициативы состоит в обеспечении наиболее уязвимых категорий населения базовыми продуктами питания. Среди получателей помощи – внутренне перемещенные лица, пожилые люди, малообеспеченные семьи и многодетные семьи. Организаторы подчеркивают, что именно эти группы населения сейчас особенно нуждаются в поддержке, ведь часто сталкиваются с нехваткой необходимого.

Кроме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, проект также оказывает другую гуманитарную помощь, в том числе средства личной гигиены, бытовые товары и предметы первой необходимости. Это комплексная поддержка, призванная облегчить повседневную жизнь людей, оказавшихся в сложных условиях.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию. Подать заявку можно только онлайн – анкеты доступны на официальных страницах организации в социальных сетях (Instagram, Telegram), а также на главном сайте проекта. После успешного заполнения формы каждому заявителю уведомляется конкретная дата, когда он должен лично прибыть в офис организации в Харькове для получения своего набора.

Важно учесть, что выдача гуманитарной помощи осуществляется исключительно офлайн — почтовая отправка или доставка курьерскими службами не предусмотрена. Получить пакет можно лично, имея при себе оригиналы необходимых документов. При необходимости это может сделать другое лицо, если у него будет соответствующее подтверждение.

Условия участия в программе могут изменяться в зависимости от ситуации, объема доступных ресурсов и количества поданных заявок. Организаторы призывают желающих не откладывать регистрацию, чтобы вовремя получить необходимую поддержку.

