Работа для пенсионеров в Луцке предлагает варианты занятости в разных сферах

Работа для пенсионеров в Луцке становится доступнее благодаря новым вакансиям в торговле, обслуживании и сфере услуг, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные работодатели предлагают официальное трудоустройство, гибкий график и возможность получить дополнительный доход.

Компания "Венбест" ищет охранника на производство. Обязанности включают контроль соблюдения пропускного режима, обход территории и предотвращение нарушений. Заработная плата составляет 8500–12000 грн в сутки, график — 1×2 с 8:00 до 8:00. Работодатель гарантирует безопасную рабочую среду и возможность принимать дополнительные изменения для увеличения дохода.

Продуктовый магазин Губий А.В. предлагает вакансию продавца. Сотрудник обслуживает клиентов, принимает товары и соблюдает санитарные нормы. График работы – посменно, три дня через три, с 8:30 до 20:00. Зарплата - 18 000 грн. Предприятие ценит ответственность, коммуникабельность и желание учиться.

Мастер по ремонту кофеварок в Луцке ищет специалиста по полной занятости. Узкий профиль работы – техника брендов Saeco, Delonghi, Philips. Оплата составляет 65% от чека выполненной работы. Работодатель готов обучать кандидатов без опыта, обладающих базовыми знаниями техники. График – с 10:00 до 18:00, объем работ велик, что позволяет обеспечить стабильный доход.

Таким образом, работа для пенсионеров в Луцке предлагает варианты занятости в разных сферах: от охраны и торговли до технического обслуживания. Каждый может выбрать позицию в соответствии с навыками и графиком, получая официальное трудоустройство и достойную оплату.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда на Волыни: какие цены теперь.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Волынской области: жителям сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Житомире: вводимые во всех автобусах.