Сезонное сокращение производства и активные закупки отечественных сетей приводят к тому, что дефицит продуктов в Днепропетровской области становится заметным.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области касается тепличных томатов, поэтому ценники на них растут уже вторую неделю подряд, сообщает Politeka.

Аналитики EastFruit информируют, что объем сбора урожая в тепличных комбинатах существенно сократился. Имеющаяся продукция на рынке уменьшилась, что автоматически влияет на повышение цен.

Сезонность также играет немаловажную роль, ведь из открытого грунта поступает гораздо меньше томатов. Поэтому дефицит продуктов в Днепропетровской области ощущается даже в розничных торговых сетях.

По данным ежедневного мониторинга, только с начала текущей недели тепличные помидоры подорожали на 14 процентов. Производители готовы отгружать продукцию по ценам от 35 до 55 гривен за килограмм, что соответствует $0,85–1,33 за килограмм.

Стоимость зависит от качества овощей, их калибра и объема партии. Активные закупки как розничных сетей, так и оптовых компаний поддерживают спрос. Удорожание грунтовых томатов, также теряющих сезонную доступность, усиливает общую тенденцию.

Все это вместе делает дефицит продуктов в Днепропетровской области более ощутимым. Эксперты отмечают, что стоимость указанного овоща остается относительно низкой. В среднем они стоят на 30 процентов дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пояснил, что осенью стоимость будет оставаться низкой, но после закладки продукции на хранение возможно постепенное повышение.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.