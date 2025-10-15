Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области станет актуальным только после прохождения всех необходимых процедур.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области анонсировано для жителей Днепра на новый отопительный сезон 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Проект решения касается тарифов на тепловую энергию и услуги ее снабжения населению, бюджетным учреждениям и другим категориям потребителей, подключенных к обособленному подразделению «Приднепровская ТЭС». Документ находится на стадии рассмотрения и еще не подписан мэром, однако уже содержит точные расчеты будущих тарифов, передает «Известно».

Согласно проекту, для населения тариф на тепловую энергию будет составлять 1 362,37 грн за 1 Гкал по НДС. Для бюджетных учреждений показатель установлен на уровне 1365,62 грн, а для других потребителей - 1363,69 грн. Стоимость транспортировки тепловой энергии запланирована в размере 204,12 грн. для населения, 206,66 грн. для бюджетных организаций и 205,15 грн. для остальных категорий. Снабжение обойдется всем одинаково — 37,68 грн за 1 Гкал.

Проект документа также предусматривает, что тарифы на услугу по поставке тепловой энергии совпадают с общими показателями: для населения – 1 362,37 грн, для бюджетных учреждений – 1 365,62 грн, для других категорий – 1 363,69 грн. Установление тарифов касается Акционерного общества «ДТЭК Днепроэнерго», обслуживающего потребителей «Приднепровской ТЭС».

После официального утверждения тарифов они вступят в силу для жителей Днепра и Днепропетровской области и будут действовать в течение всего отопительного сезона. Местные органы самоуправления отмечают, что формирование стоимости тепла учитывает затраты на производство, транспортировку и снабжение, а также регулируется действующим законодательством.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области станет актуальным для потребителей только после прохождения необходимых процедур.

