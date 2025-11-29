"Укрзализныця" объявила о запуске новых удобных сообщений и новом графике движения поездов из Харькова.

Новый график движения поездов из Харькова касается нескольких экспрессов, смены ввела компания-перевозчик «Укрзализныця» с декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Укрзализныця».

"Укрзализныця" объявила о запуске новых удобных международных сообщений и дальнейшей синхронизации украинских маршрутов с рейсами в Германию.

Начиная с декабря 2025 года, трансграничное транспортное сообщение между Германией и Польшей существенно возрастет: вместо 11 прямых поездов ежедневно будут курсировать 17. Увеличение количества рейсов на 54% означает, что пассажиры из Украины смогут значительно легче организовывать поездки в Германию или только возвращаться домой.

Новый график движения поездов из Харькова выглядит следующим образом: экспресс №63/64 Харьков — Перемышль теперь прибывает в Перемышль в 16:59. Пассажиры этого рейса могут осуществить пересадку на международный поезд EN417 Carpatia, следующего из Перемышля через Прагу в Мюнхен, с отправлением в 17:51. Это обеспечивает прямое сообщение в столицу Баварии с минимальным временем ожидания и удобной пересадкой.

Кроме того, «Укрзализныця» внесла изменения в маршрут экспресса №113/114 Харьков – Ужгород. Исторический «бахмутский» рейс, ранее обслуживавший социально важные направления Полесья и Волыни, теперь продлен в Закарпатье.

По информации прессслужбы предприятия, этот поезд прежде всего создан для обеспечения удобного и надежного сообщения жителей Житомира, Олевска, Сарны, Рафаловки и других населенных пунктов маршрута с горными курортами, такими как Славское, а также с регионом Закарпатья, с центром в городе Ужгород.

