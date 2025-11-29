В ДТЭК предупредили, какие дополнительные графики отключения света будут действовать в Одесской области 30 ноября и 1 декабря 2025 года.

Энергетики объявили о плановых профилактических работах в сетях на 30 ноября и 1 декабря 2025 года в Одесской области и соответствующих графиках отключения света, пишет Politeka.

По данным ДТЭК, в воскресенье, 30 ноября, дополнительные графики отключения света в Одесской области планируются с 8:00 до 19:00 на территории Окнянской поселковой общины в ряде сел:

Ивановка (по ул. Ивановская);

Флора (Ивановская, Ягорлицкая, Флора);

Волярка (Степная).

Больше плановых обесточений произойдет в регионе уже в понедельник, 1 декабря, сообщает Politeka. В частности, графики отключения света в Одесской области в этот день коснутся Васильевской территориальной общины. С 8:00 до 17:00 без электроэнергии там останутся:

Калчева (ул. Касапская, Лесная, Мира, Молодежная, Пушкина, Садовая, Спортивная, Степная, Центральная, Чкалова, Школьная, Бундева Минко, пер. Бессарабский);

Каракурт (Арнаутская, Заречная, Лиманная, Степная, Христо Ботева, Школьная, пер. Первомайский);

Голица (Виноградная, Зеленая, Кара Маринская, Речная, Степная, Школьная).

Кроме того, в понедельник с 8 до 19 часов плановое обесточивание состоится в селе Куяльник и частично в с. Малый Куяльник, Малая Слободка, Правда, Слободка, Тимково, Кирилловка.

О других возможных ограничениях электроснабжения ДТЭК может объявить позже, следите за актуальной информацией на официальных страницах компании и своей территориальной общины.

