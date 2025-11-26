Украинское правительство планирует оказать ежегодную денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области "Теплая зима" накануне отопительного сезона 2025/2026, пишет Politeka.
Кабинет Министров Украины опубликовал Проект постановления "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года".
Выплата останется целевой, то есть предназначенной для покрытия конкретных потребностей граждан в холодный период. В прошлом году программа помощи была ориентирована на приобретение зимней одежды, обуви и самых необходимых товаров и услуг. В этом году правительство решило сосредоточиться на тех социальных группах, которые больше всего нуждаются в государственной поддержке в зимний период.
Основные категории получателей
1. Дети – главный приоритет программы.
В эту категорию входят:
- дети из малообеспеченных семей – это самая многочисленная группа, на которую приходится большинство финансирования;
- дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- дети, над которыми установлена опека или забота;
- дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.
2. Уязвимые взрослые.
В эту группу входят:
- переселенцы с инвалидностью I группы;
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Как будет происходить выплата программы «Теплая зима»
Механизм предоставления денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий будет максимально упрощен и автоматизирован. Если гражданин уже получает государственную социальную помощь в пределах указанных категорий, ему не нужно подавать дополнительные заявления или обращаться в учреждения социальной защиты.
Выплата в размере 6500 гривен будет предоставляться на домохозяйство, и средства будут поступать непосредственно от Министерства социальной политики Украины. Деньги будут автоматически зачисляться на специальный социальный счет или на виртуальную карточку Дия.
Условия использования средств
Помощь «Теплая зима» одноразовая, и использовать ее нужно в течение 180 дней с момента зачисления средств. Если в течение этого срока деньги не будут израсходованы, они вернутся в государственный бюджет.
Вырученные средства можно использовать для покрытия основных сезонных потребностей, в частности:
- покупки теплых вещей и обуви;
- оплаты коммунальных услуг (тепло, газ, электроэнергия);
- приобретение продуктов питания;
- закупки лекарств и медицинских препаратов;
- приобретение билетов на транспорт.
В то же время, снять наличными или перевести эти средства третьим лицам будет невозможно. Денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий будет предоставляться исключительно безналично и может быть использована только на территории Украины — в магазинах, аптеках, на заправках, в коммунальных предприятиях и других учреждениях, принимающих банковские карты.
