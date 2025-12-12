Новый график движения поездов во Львов упростит передвижение по Украине для любителей путешествовать по железной дороге.

Новый график движения поездов во Львов позволит пассажирам удобнее планировать свои поездки, сообщает Politeka.

АО "Укрзалізниця" анонсировала запуск нового графика движения поездов во Львов, по которому пассажирские составы в облцентр будут отправляться каждый час.

Такие нововведения позволят гражданам планировать поездки без лишних забот, ведь каждый час с главной станции будет отправляться пассажирский состав. Этот проект стартует 14 декабря и охватит различные типы складов, включая «Интерсити», «Интерсити+» и скоростные экспрессы.

Введение нового графика движения поездов во Львов позволяет максимально удобно организовать поездки для пассажиров. Каждый пассажирский состав будет отправляться со стартовой станции каждый час, а время прибытия будет зависеть от конкретного маршрута, поскольку отдельные рейсы курсируют по разным путям.

В результате оптимизации расписания удалось сократить время в пути, обеспечив более комфортные условия для путешественников. Проект включает дневные и ночные рейсы.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Олега Головащенко, внедрение такого принципа курсирования является пилотным и в перспективе применимо и для других городов Украины.

Даже если отправка не будет ежечасно, а, например, два часа, это значительно упростит планирование путешествий.

Напомним, что на 2026 год железнодорожная компания готовит ряд изменений и нововведений. Изменения призваны обеспечить удобное соединение между городами в Украине.

Кроме того, уже доступны бесплатные билеты в рамках инициативы "УЗ-3000". С 5 декабря уже реализовано 8000 билетов.

