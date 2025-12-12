Новый график движения поездов во Львов позволит пассажирам удобнее планировать свои поездки, сообщает Politeka.
АО "Укрзалізниця" анонсировала запуск нового графика движения поездов во Львов, по которому пассажирские составы в облцентр будут отправляться каждый час.
Такие нововведения позволят гражданам планировать поездки без лишних забот, ведь каждый час с главной станции будет отправляться пассажирский состав. Этот проект стартует 14 декабря и охватит различные типы складов, включая «Интерсити», «Интерсити+» и скоростные экспрессы.
Введение нового графика движения поездов во Львов позволяет максимально удобно организовать поездки для пассажиров. Каждый пассажирский состав будет отправляться со стартовой станции каждый час, а время прибытия будет зависеть от конкретного маршрута, поскольку отдельные рейсы курсируют по разным путям.
В результате оптимизации расписания удалось сократить время в пути, обеспечив более комфортные условия для путешественников. Проект включает дневные и ночные рейсы.
По словам директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Олега Головащенко, внедрение такого принципа курсирования является пилотным и в перспективе применимо и для других городов Украины.
Даже если отправка не будет ежечасно, а, например, два часа, это значительно упростит планирование путешествий.
Напомним, что на 2026 год железнодорожная компания готовит ряд изменений и нововведений. Изменения призваны обеспечить удобное соединение между городами в Украине.
Кроме того, уже доступны бесплатные билеты в рамках инициативы "УЗ-3000". С 5 декабря уже реализовано 8000 билетов.
