Ожидается повышение тарифов на коммуналку с 1 октября, к чему следует подготовиться многим украинцам.

Причиной повышения тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области является направление средств на погашение задолженности НЭК «Укрэнерго», сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Постановление регулятора уже опубликовано на официальном сайте ведомства.

Новое повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области касается прежде всего стоимости распределения электроэнергии. Изменения стали следствием пересмотра тарифной структуры и корректировок, проведённых после тщательного анализа работы энергетических компаний в предыдущие годы. Основной целью таких новшеств является не только погашение накопленных долгов перед НЭК «Укрэнерго», но и подготовка энергетической системы региона к стабильному прохождению осенне-зимнего сезона 2025-2026 годов.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что пересмотр тарифов является важным механизмом компенсации недополученных доходов операторов системы распределения. Новые тарифы будут касаться 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифообразования, предусматривающей формирование тарифов с учетом инвестиционной стоимости активов и ожидаемого дохода компаний, стимулируя развитие энергосетей.

Дополнительные финансовые поступления, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на погашение долгов перед оператором системы передачи и на реализацию мер, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования энергосистемы в зимний период. Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик отметил, что в первую очередь эти средства будут использованы для поддержки генерации электроэнергии, что критически важно для стабильности энергоснабжения в регионе.

Специалисты подчеркивают, что для большинства бытовых потребителей повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области будет иметь минимальное влияние и незначительно скажется на размере ежемесячных платежек. В то же время бизнес-сектор ощутит изменения более ощутимо: рост затрат на электроэнергию повысит операционные расходы предприятий, что может привести к увеличению цен на товары и услуги в регионе.

