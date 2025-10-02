Украинцам в октябре перечислят субсидии для пенсионеров в Харьковской области и других регионах Украины.

С 1 октября Пенсионный фонд Украины начинает перерасчет жилищных субсидий для пенсионеров в Харьковской области на период 2025-2026 годов, пишет Politeka.

Как сообщили в пресс-службе ПФУ, они назначаются с учетом его стандартной продолжительности – с 16 октября по 15 апреля включительно.

В большинстве случаев этот расчет будет производиться автоматически, без необходимости повторного обращения граждан. Автоматическое переопределение размера состоится и для домохозяйств, которым в летний период было начислено 0 гривен помощи.

При расчете размера субсидии для пенсионеров в Харьковской области учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года, а также размер начисленной пенсии за август 2025 года, если члены семьи получают пенсионные выплаты.

Кто должен обратиться в ПФУ лично

Несмотря на автоматическое начисление для большинства граждан, есть категории людей, которым необходимо подать заявление повторно или обратиться впервые. Это касается:

граждан, планирующих получить жилищную льготу впервые;

тех, кто уже получал помощь, но по состоянию на 1 октября произошли изменения в составе домохозяйства, в том числе в количестве зарегистрированных лиц или в составе семьи;

семей, изменивших перечень пользующихся жилищно-коммунальных услуг;

домохозяйств, которые не получили поддержку на неотапливаемый сезон из-за наличия задолженности, но уже ее погасили, заключили договор реструктуризации или обжаловали вопросы долга в суде.

Необходимые документы для назначения субсидии для пенсионеров в Харьковской области

Для получения жилищной субсидии подается заявление и право на доходы и расходы установленного образца.

В зависимости от жизненных обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы:

договор аренды жилья - если заявитель проживает в арендованном доме;

копия договора о реструктуризации задолженности - в случае наличия долга и заключения соответствующего соглашения;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) - если человек обращается за льготой по месту фактического проживания.

Как подать документы

Граждане могут выбрать удобный для себя способ подачи документов:

лично - обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой - отправив пакет документов в территориальный орган ПФУ;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

Кроме того, заявления на субсидию принимают уполномоченные лица территориальных общин, центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также портал государственных услуг «Дия».

