Робота для пенсіонерів у Івано-Франківській області стає не лише джерелом доходу, а й можливістю здобути нові навички.

Робота для пенсіонерів у Івано-Франківській області стає дедалі доступнішою завдяки відкриттю нових вакансій у сферах фінансів та легкої промисловості, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві компанії пропонують різноманітні позиції з офіційним працевлаштуванням, стабільною оплатою та прозорими умовами праці.

Установа «НаМоменті», що спеціалізується на обміні валют і криптовалют, відкрила вакансію касира. Зарплата складає 15 000–25 000 грн, включно з бонусами за активність. Працівники отримують комфортний робочий простір, зручний графік 2/2 або 3/3 (08:00—20:00), а також навчання з першого дня і перспективу кар’єрного зростання. Компанія вже налічує 70 відділень по Україні і продовжує розширювати мережу, забезпечуючи стабільність для нових співробітників.

У сфері легкої промисловості установа «OS.9» пропонує посаду оператора відеонагляду та майстра з виготовлення ключів. Оператор отримує 20 000 грн за роботу в офісі, здійснює відеоконтроль персоналу, працює в дружньому колективі та має графік 4/2 з 9:00 до 20:00. Навчання для новачків проводиться на місці, що дозволяє швидко освоїти обов’язки.

Майстер з виготовлення ключів отримує 20 000–25 000 грн із щоденною оплатою та проходить коротке навчання протягом 5−10 днів. Робота поруч із домом, підтримка наставників та сучасне обладнання забезпечують комфортне навчання та професійне зростання. Компанія відкрито запрошує як досвідчених фахівців, так і новачків із бажанням розвиватися.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Івано-Франківській області стає не лише джерелом доходу, а й можливістю здобути нові навички, розвивати кар’єру та працювати у стабільних компаніях з прозорими умовами. Нові вакансії створюють умови для активного залучення пенсіонерів до ринку праці, забезпечуючи гідні умови та розвиток компетенцій.

