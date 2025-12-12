Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає три безоплатні автобусні маршрути для місцевих жителів, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає курсування соцмаршрутів у робочі дні, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі Одеської міської ради, рейси обслуговуються автобусами, отриманими містом від Регенсбурга та Стамбула.

Запровадження нового графіка руху транспорту в Одесі охоплює три маршрути. Перший - сполучає Залізничний вокзал та вул. 28-ї бригади і працює під час відсутності трамвая №7 проспектом Князя Володимира Великого.

Розклад передбачає відправлення від залізничного вокзалу о 06:00, 06:20, 06:40, 08:00, 08:30, 09:00, 12:30, 13:10, 14:00, 17:00, 18:00 та 19:00, а від вул. 28-ї бригади о 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 13:30, 14:10, 15:00, 18:00, 19:00 та 20:00.

Другий рейс пролягає від вул. Святослава Ріхтера до вул. Дігтярна. Відправлення від вул. Святослава Ріхтера заплановані о 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15 та 18:15, а від вул. Дігтярна о 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15 та 19:15.

Третій маршрут сполучає Тираспольське шосе (Два стовпи) з вул. Дігтярна. Розклад передбачає відправлення від Тираспольського шосе о 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:00, окремі рейси від зупинки Західний цвинтар о 08:20, 13:20 та 14:50.

Відправлення від вул. Дігтярної здійснюються о 07:30, 08:30, 09:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00, причому рейси до Західного цвинтаря позначені літерою К.

Реалізація нового графіка руху в Одесі дозволяє забезпечити зручне перевезення пасажирів у робочі дні та спрямована на покращення доступності міського транспорту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати.