У Дніпропетровській області стартувала програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, яка має полегшити життя людей у непрості часи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стала можливою завдяки співпраці благодійних і міжнародних організацій, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній стоінці благодійного фонду "Крок з Надією" у Фейсбук, гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших категорій осіб у Дніпропетровській області передбачає, що учасники можуть отримати сертифікати на їжу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає отримання продуктових ваучерів на суму 440 гривень. Ці сертифікати можна використати у супермаркетах АТБ, що дозволяє кожній людині купувати саме ті товари, які відповідають її щоденним потребам і харчовим звичкам чи обмеженням.

Формат вільного вибору робить підтримку зручною і водночас зберігає відчуття поваги до кожного отримувача. Ініціатором проєкту став благодійний фонд "Крок з Надією".

Програма реалізується за участі міжнародних партнерів, серед яких Mennonite Central Committee та Canadian Foodgrains Bank. У співпраці з торговельною мережею АТБ вдалося організувати адресну підтримку, яка доходить безпосередньо до тих, хто її справді потребує.

Процедура отримання ваучера максимально проста. Для цього потрібно пройти онлайн-реєстрацію через спеціальний чат-бот у месенджері Telegram. Варто лише перейти за посиланням, відкрити чат-бот і виконати інструкції.

Уся процедура займає кілька хвилин і не потребує складних дій. Це дозволяє навіть людям похилого віку швидко впоратися із завданням.

