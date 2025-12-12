Це дало б змогу продовжити роботи на полях і забезпечити продовольчу безпеку, унеможлививши дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області цього року може стати серйозною проблемою через несприятливі погодні умови, повідомляє Politeka.

Весняні заморозки та раннє літнє потепління значно вплинули на врожайність регіону.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук підкреслив, що найбільші збитки зазнали традиційні олійні культури, особливо соняшник. Водночас поточний урожай дозволяє повністю задовольнити внутрішнє споживання олії та підтримати експортні поставки.

Найбільш постраждали посіви кукурудзи — попередні оцінки свідчать про втрати понад 500 тисяч гектарів. Через це саме кукурудзяні культури можуть стати дефіцитними в області. Деякі фермери вже переорювали ділянки під озимі, проте бракує фінансових ресурсів для подальших посівів.

Аграрії звернулися до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з проханням про підтримку на гектар. Це дало б змогу продовжити роботи на полях і забезпечити продовольчу безпеку, унеможлививши дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

На сьогодні в регіоні зібрано приблизно 24,8 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, і обсяг продовжує зростати. Денис Марчук зазначив, що цьогорічні жнива відстають від минулорічних приблизно на два тижні через поєднання посухи та надмірних дощів у липні.

Проте врожайність дає підстави розраховувати на загальний збір близько 56 мільйонів тонн, із яких щонайменше 40 мільйонів можуть бути спрямовані на експорт, забезпечуючи стабільні поставки українського зерна на світовий ринок.

