В Днепропетровской области стартовала программа гуманитарной помощи для пенсионеров, которая облегчит жизнь людей в непростые времена.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стала возможной благодаря сотрудничеству благотворительных и международных организаций, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте благотворительного фонда "Крок з Надією" в Фейсбук, гуманитарная помощь для пенсионеров и других категорий лиц в Днепропетровской области предусматривает, что участники могут получить сертификаты на еду.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает получение продуктовых ваучеров на сумму 440 гривен. Эти сертификаты можно использовать в супермаркетах АТБ, что позволяет каждому человеку покупать именно те товары, которые отвечают ежедневным потребностям и пищевым привычкам или ограничениям.

Формат свободного выбора делает поддержку удобной и сохраняет чувство уважения к каждому получателю. Инициатором проекта стал благотворительный фонд "Крок з Надією".

Программа реализуется с участием международных партнеров, среди которых Mennonite Central Committee и Canadian Foodgrains Bank. В сотрудничестве с торговой сетью АТБ удалось организовать адресную поддержку, которая доходит непосредственно до тех, кто в ней действительно нуждается.

Процедура получения ваучера очень проста. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию через специальный чат-бот в мессенджере Telegram. Следует только перейти по ссылке, открыть чат-бот и выполнить инструкции.

Вся процедура занимает несколько минут и не требует сложных действий. Это позволяет даже старикам быстро справиться с задачей.

