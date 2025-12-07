Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити ризики під час зимового періоду.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стартує цього сезону для підтримки вразливих домогосподарств, повідомляє Politeka.

Програма охоплює кілька районів та спрямована на забезпечення базових потреб перед початком холодів.

Отримати підтримку можуть люди з інвалідністю, громадяни з хронічними або тяжкими захворюваннями, мешканці старші за шістдесят років, вагітні, матері малюків, одинокі батьки та багатодітні родини. Критерії визначені так, щоб охопити домогосподарства, які найбільше потребують допомоги у період зростання витрат.

У Синельниківському районі мешканці Слов’янської громади отримають паливні брикети. Це допоможе домогосподарствам, які використовують тверде паливо, пройти зимовий сезон з мінімальним фінансовим навантаженням.

У Нікопольському районі програма передбачає два напрямки підтримки. Сім’ї сіл Зоря та Приміське отримають гранти для оплати комунальних послуг, а у Покровському передбачено постачання брикетів для опалення. Такий підхід дозволяє забезпечити базові потреби мешканців з обмеженими доходами.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити ризики під час зимового періоду та створити умови для стабільного проходження опалювального сезону. Мешканцям радять слідкувати за оголошеннями та завчасно готувати необхідні документи для участі.

Детальні умови та графіки розподілу оприлюднені на сайті «Карітас Донецьк у Дніпрі», де доступна актуальна інформація для подачі заяв.

