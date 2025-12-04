Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковске будет касаться не всех.

Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковске для предпринимателей может вступить в силу с начала 2026 года после того, как Нацкомиссия согласовала проект изменений для обсуждения, сообщает Politeka.

Регулятор предлагает скорректировать стоимость услуг для коммерческих потребителей КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром». Население изменения не коснутся, ведь бытовые начисления остаются на уровне, установленном в 2022 году.

Согласно проекту, водоснабжение для бизнеса может вырасти с действующих 22,14 грн. до 28,63 грн. за кубометр, а водоотвод — с 21,996 грн. до 24,49 грн. Общая сумма составит 53,12 грн. за кубометр против нынешних 44,136.

Оптовым потребителям предлагают другую структуру: 18 гривен. за кубометр вместо 14,628. В документе объясняют, что пересмотр связан с значительным увеличением затрат предприятия. Наибольшая часть касается оплаты труда.

Второй определяющий фактор – электроэнергия, затраты на которую вырастут почти на треть. Также учтена амортизация для обновления фондов, финансовые корректировки и изменение курса доллара, который в расчетах составляет 45,70.

В проекте отмечено, что обсуждение не проводилось из-за военного положения. В то же время повышение тарифов на воду в Ивано-Франковске будет касаться только субъектов хозяйствования, тогда как бытовые начисления остаются неизменными.

Кроме того, в Ивано-Франковской области также были введены ограничения для транспорта. Работы стартуют 3 декабря и продлятся до 14 числа. Участок от храма в Пасечной до Зеленого направления станет недоступным для грузовиков в течение указанного промежутка.

