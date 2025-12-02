Работа для пенсионеров в Киевской области включает охрану, техническую поддержку и доставку, обеспечивает официальное трудоустройство, социальные гарантии, стабильный доход и позволяет выбирать гибкие условия в соответствии с потребностями кандидатов.

Работа для пенсионеров в Киевской области представлена ​​разными направлениями, что позволяет выбирать вакансии в соответствии с опытом и интересами, сообщает Politeka.

На портале work.ua доступны актуальные предложения. В Киеве компания «Брест-Литовский, БЦ, ООО» ищет охранников для бизнес-центра на улице Старокиевской. Основные задачи включают контроль территории, смена состоит из четырех сотрудников. Требования к кандидатам: ответственность и отсутствие вредных привычек. Работникам предлагают официальное оформление, стабильные выплаты и вахтенный график 5/10. Оплата составляет 12 400 гривен за десять смен в месяц.

Еще одна вакансия в столице от "Фрихост, ООО" предусматривает должность специалиста технической поддержки у станции метро Выдубичи. Обязанности включают в себя обслуживание пользователей, настройки серверов и DNS, администрирование Apache, MySQL, WordPress, Joomla, а также поддержку почтовых клиентов и FTP. Работникам гарантируют официальное трудоустройство, 24 дня оплачиваемого отпуска, больничные и питание. Рабочее время с понедельника по пятницу после стажировки возможна частичная дистанционная работа. Зарплата колеблется от 18000 до 22500 гривен.

В городе Ирпень сервис Glovo набирает курьеров для доставки пешком, велосипедом, мотоциклом или автомобилем. Заработок может достигать 25 000 гривен в месяц с ежедневными или еженедельными выплатами. Компания обеспечивает страхование при работе и удобный график. Для старта требуются паспорт и водительские права; мужчинам военный билет не обязателен.

Таким образом, работа для пенсионеров в Киевской области включает охрану, техническую поддержку и доставку, обеспечивает официальное трудоустройство, социальные гарантии, стабильный доход и позволяет выбирать гибкие условия в соответствии с потребностями кандидатов.

