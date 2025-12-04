Подорожание проезда в Ивано-Франковской области является частью более широких изменений в сфере городских перевозок.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области снова оказалось в фокусе внимания после того, как Коломыйский городской совет вынес на рассмотрение предложение об установлении новых тарифов в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Проект решения будет рассмотрен 9 декабря, а в случае его поддержки обновленные суммы могут вступить в силу уже в начале 2026 года.

В документе говорится, что проезд в городских автобусах обойдется в 20 гривен для взрослых пассажиров и 10 гривен для школьников. Причиной пересмотра тарифов называют рост расходов перевозчиков. По информации горсовета, существенно подорожали коммунальные услуги, техническое обслуживание и оплата труда, что усложняет стабильную работу маршрутов.

Представители местных властей отмечают, что обновленная стоимость необходима для обеспечения бесперебойного движения транспорта и поддержания надлежащих условий перевозок. По их словам, действующий тариф уже не покрывает реальные затраты, что создает риски для регулярности рейсов в городе.

Если решение будет принято, новая цена будет действовать с 1 января 2026 года. Жителей просят учитывать возможные изменения при планировании ежедневных поездок.

Тенденция коррекции стоимости проезда наблюдается и в других общинах региона. Так, в Калуше тариф обновили в июне 2025 года – там поездка стоит 15 гривен. Это меньше, чем предлагается в Коломне, однако тоже свидетельствует об общем росте расходов на содержание транспортной инфраструктуры. В крупных городах страны цены также разнятся: например, во Львове проезд составляет 25 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Ивано-Франковской области является частью более широких изменений в сфере городских перевозок, где обновление тарифов постепенно становится необходимостью поддержки транспортной системы и ее дальнейшего развития.

