Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області та інших категорій уразливих осіб стає важливим інструментом підтримки.

У 2025 році грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом «Карітас», однак отримати її можуть лише ті, хто відповідає встановленим критеріям, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає офіційний канал організації.

Підтримка реалізується в межах проєкту «Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що проживають у зоні 0–50 км уздовж лінії зіткнення на півдні та сході України».

Програма передбачає надання медичних грантів, завдяки яким можна придбати необхідні ліки чи пройти лікування. Крім того, діє багатоцільова допомога, що дозволяє спрямувати кошти на найнагальніші потреби: оплату комунальних послуг, харчування або придбання речей першої необхідності.

Доплати доступні мешканцям населених пунктів, розташованих у радіусі 0–50 км від лінії фронту. Це переважно невеликі громади з населенням до 5000 осіб, де можливості людей самостійно впоратися з труднощами обмежені.

Основна увага зосереджена на найбільш уразливих категоріях. Серед них — самотні люди віком від 55 років і старші, які не мають підтримки з боку рідних чи близьких. Також право на виплати отримують особи з тяжкими хронічними захворюваннями, для яких доступ до ліків критично важливий.

Окрема група — люди з інвалідністю, що потребують постійного догляду й спеціальної підтримки. Програма охоплює багатодітні родини, де виховують трьох і більше дітей, адже забезпечення всіх членів родини стає значним фінансовим тягарем.

Крім того, допомогу можуть отримати самотні матері, батьки чи опікуни, які доглядають неповнолітніх дітей. Також підтримка надається вагітним жінкам та матерям із малюками до 3 років, щоб забезпечити належні умови життя та розвитку дитини.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області та інших категорій уразливих осіб стає важливим інструментом підтримки тих, хто найбільше потребує сторонньої опіки в умовах складної ситуації.

