Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області забезпечують базові потреби тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надає Департамент соціального захисту населення спільно з міжнародними партнерами, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає прес-служба міської ради.

Ініціатива спрямована на підтримку найвразливіших верств населення, зокрема малозабезпечених родин, які перебувають на обліку та отримують державну соціальну допомогу.

Програма реалізується за підтримки Global Empowerment Mission UA (GEM) та Фонду Говарда Дж. Баффета, які надали продукти для формування гуманітарних наборів. Кожна сім’я, яка відповідає критеріям участі, може отримати один комплект продуктів. Основною умовою є перебування на обліку у структурних підрозділах Департаменту соціального захисту станом на 1 липня 2025 року та наявність реєстрації в межах Сумської міської територіальної громади.

Видача продуктових наборів організована за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, актова зала. Прийом громадян здійснюється з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю — з 8:00 до 15:00, з перервою на обід з 12:00 до 13:00.

Щоб отримати допомогу, кожен заявник має надати пакет документів, який включає паспорт громадянина України або електронний документ у застосунку «Дія», реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також витяг або інший офіційний документ, що підтверджує місце проживання на території громади.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області забезпечують базові потреби тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, допомагаючи підтримати стабільність та покращити якість життя в умовах обмежених ресурсів.

