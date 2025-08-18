У 2025 році грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області призначаються деяким категоріям.

До Дня Незалежності України держава традиційно надає одноразову грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у поясненні ПФУ.

У 2025 році грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області призначаються таким категоріям:

особам з особливими заслугами перед державою, учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового утримання, а також дітям, народженим у таких місцях;

членам родин загиблих (померлих) ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, за умови, що вдова або вдівець не вступили у повторний шлюб;

членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць утримання, та людям з інвалідністю внаслідок війни, внаслідок хвороби чи трудового каліцтва;

учасникам війни, примусово вивезеним на роботи, дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацизмом у тилу ворога.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2025 № 486, встановлено такі суми одноразових виплат:

учасникам бойових дій — 1000 гривень;

з інвалідністю через війну I групи — 3100 гривень;

з інвалідністю через бойові дії II групи — 2900 гривень;

з інвалідністю внаслідок війни III групи — 2700 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 грн;

Порядок отримання

Для більшості громадян спеціального звернення не потрібно:

пенсіонери, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді України, отримають кошти автоматично;

військовослужбовці, працівники правоохоронних і силових структур — виплати здійснюються на підставі даних, які їхні установи подають до Пенсійного фонду.

Однак ті, хто має право на допомогу, але не є пенсіонером, не проходить військову службу і не працює, повинні звернутися особисто до територіального органу Пенсійного фонду України.

Інформація про таких осіб подається до 1 серпня, а у разі затримки — до 1 жовтня. Якщо ж кошти не надійшли до цієї дати, звернення можна подати самостійно до 1 листопада.

