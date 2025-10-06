Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечує адресну підтримку найбільш вразливим категоріям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області реалізується завдяки програмі, яку впроваджує Норвезька рада у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.

Організація офіційно оголосила про початок цього проєкту. Ініціатива спрямована на підтримку громадян, які зіткнулися з тяжкими життєвими викликами. До таких належать літні мешканці, жителі населених пунктів поблизу бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи, що втратили домівки.

Прийом заяв стартував 9 вересня 2025 року опівдні та тривав до 18 вересня включно, до 17:00 за київським часом. У NRC наголошували, що всі анкети розглядаються однаково, тому радили не відкладати реєстрацію, аби уникнути перевантаження електронної системи. Після завершення процедури кожен учасник отримував підтвердження про успішне внесення даних, при цьому окремі коди для відстеження не передбачалися.

Перевірити статус можна було з 20 вересня за допомогою ідентифікаційного номера та зазначеного у заявці контактного телефону. Для правильної роботи ресурсу рекомендували використовувати сучасні браузери, а на мобільних пристроях — актуальні версії Google Chrome чи Safari. Якщо одна родина подавала кілька форм, дійсною вважалася остання.

Анкета повинна була бути заповнена уважно, з прикріпленням чітких кольорових фото документів чи скріншотів із застосунку «Дія». Особливу увагу приділяли заявникам, які перебували у найскладніших обставинах. Водночас підкреслювалося: будь-які вимоги щодо оплати є шахрайством, адже послуга повністю безкоштовна.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечує адресну підтримку найбільш вразливим категоріям. Додатково повідомлялося, що в межах регіону можливо отримати й безкоштовне житло.

