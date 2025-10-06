Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивает адресную поддержку наиболее уязвимым категориям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области реализуется благодаря программе, внедренной Норвежским советом по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.

Организация официально объявила о начале этого проекта. Инициатива направлена ​​на поддержку граждан, столкнувшихся с тяжелыми жизненными вызовами. К таковым относятся пожилые жители, жители населенных пунктов вблизи боевых действий, а также внутренне перемещенные лишившиеся дома.

Прием заявлений стартовал 9 сентября 2025 в полдень и продолжался до 18 сентября включительно, до 17:00 по киевскому времени. В NRC отмечали, что все анкеты рассматриваются одинаково, поэтому советовали не откладывать регистрацию во избежание перегрузки электронной системы. После завершения процедуры каждый участник получал подтверждение успешного внесения данных, при этом отдельные коды для отслеживания не предусматривались.

Проверить статус можно с 20 сентября с помощью идентификационного номера и указанного в заявке контактного телефона. Для правильной работы ресурса рекомендовали использовать современные браузеры, а на мобильных устройствах – актуальные версии Google Chrome или Safari. Если одна семья подавала несколько форм, действительной считалась последняя.

Анкета должна была быть заполнена внимательно с прикреплением четких цветных фото документов или скриншотов из приложения «Действие». Особое внимание было уделено заявителям, которые находились в самых сложных обстоятельствах. В то же время, подчеркивалось: любые требования по оплате являются мошенничеством, ведь услуга полностью бесплатная.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивает адресную поддержку наиболее уязвимым категориям. Дополнительно сообщалось, что в пределах региона можно получить и бесплатное жилье.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право