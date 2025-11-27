Частина українців почала скуповувати товари про запас, побоюючись дефіциту продуктів у Київській області та цінового шоку.

Українці побоюються, що можливий дефіцит продуктів у Київській області на товар, який купують для приготування різноманітних страв, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Соняшникова олія може подорожчати на 10-15% до кінця року. Причинами такого зростання називають масові блекаути та підвищення собівартості виробництва, що вже вплинуло на поведінку споживачів — частина українців почала скуповувати олію про запас, побоюючись дефіциту продуктів у Київській області та цінового шоку.

Водночас фахівці олійної галузі закликають не піддаватися паніці. Україна щороку виробляє близько 5,5 мільйонів тонн соняшникової олії, тоді як внутрішнє споживання становить лише приблизно 500 тисяч тонн.

За експерта Степана Капшука, українські переробники продукують у 10-15 разів більше олії, ніж потрібно для внутрішнього споживання. Він наголошує, що олія залишається доступною широкому колу покупців і вирізняється стабільністю ціни навіть у складних економічних умовах.

Навіть за несприятливих аграрних умов країна збирає достатній урожай соняшника, щоб повністю забезпечити власні потреби. Тому питання можливого дефіциту не розглядається, хоча цінову ситуацію варто моніторити окремо.

Що формує ціну на олію

Попри перебої з електрикою, головним фактором тиску на ціну залишається саме подорожчання сировини. За дев’ять місяців 2025 року соняшникова олія в Україні подорожчала на 14%. У 2024 році зростання становило 19% через скромніший урожай, тоді як у 2023 році ціна, навпаки, знизилася на 18% завдяки рекордному збору соняшника.

Стан галузі

Попри війну та втрату частини виробничих потужностей на окупованих територіях, олійна галузь продовжує відновлення. За останній період уже введено в експлуатацію вісім нових переробних підприємств. Завдяки цьому країні вдається зберігати виробничі показники на рівні довоєнних. Олійний сектор залишається одним із ключових для економіки: він забезпечує 30% валютних надходжень аграрної сфери та формує 15% загального експорту України.

Експерти одностайні у головному: підстав для ажіотажного скуповування олії немає. Дефіцит продуктів у Київській області не прогнозується, а подорожчання, якщо й відбуватиметься, буде поступовим. Прогнозоване зростання — у межах 10-15%.

