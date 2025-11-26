Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 27 листопада дає можливість мешканцям заздалегідь організувати день.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 27 листопада передбачає тимчасове припинення електропостачання у низці населених пунктів через планові профілактичні роботи АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", повідомляє Politeka.

У Криничанській селищній територіальній громаді відключення електрики заплановане у селі Семенівка з 08:00 до 16:00. Під обмеження потраплять будинки на вулицях Дорошука Миколи, Молодіжна та Незалежності. У селі Світлогірське роботи проведуть із 12:00 до 18:00, зачепивши вулицю Центральну.

У місті П’ятихатки тимчасове припинення подачі струму заплановане орієнтовно з 08:00 до 18:00. Знеструмлення торкнеться житлових вулиць Героїв, Гоголя, Голополосова, Грушевського, Козацька, Лесі Українки, Лугова, Межова, Молодіжна, Незалежності, Нова, Садова, Свободи, Степова, Удільна, Українська, Центральна, Балка Больнична, а також Гаражного масиву Мічурінський.

Енергетики попереджають, що графіки планових знеструмлень можуть змінюватися у разі стабілізаційних або аварійних робіт.

Фахівці радять заздалегідь підготуватися: зарядити мобільні пристрої, перевірити наявність ламп, акумуляторів та інших джерел світла, а також запланувати роботу побутових приладів поза часом відключення. Це допоможе мінімізувати незручності та зберегти комфорт у побуті.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 27 листопада дає можливість мешканцям заздалегідь організувати день і підготуватися до тимчасових обмежень у постачанні електроенергії.

У разі запитань можна звертатися до кол-центру АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: отримати допомогу можна жителям двох населених пунктів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі: українцям доступна виплата, як можна отримати кошти.