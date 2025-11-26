График отключения света в Днепропетровской области на 27 ноября позволяет жителям заранее организовать день.

График отключения света в Днепропетровской области на 27 ноября предусматривает временное прекращение электроснабжения в ряде населенных пунктов из-за плановых профилактических работ АО "ДТЭК Днепровские электросети", сообщает Politeka.

В Криничанской поселковой территориальной общине отключение электричества запланировано в селе Семеновка с 08:00 до 16:00. Под ограничения попадут дома по улицам Дорошука Николая, Молодежная и Независимости. В селе Светлогорское работы проведут с 12:00 до 18:00, зацепив улицу Центральную.

В городе Пятихатки временное прекращение подачи тока запланировано ориентировочно с 08:00 до 18:00. Обесточение коснется жилых улиц Героев, Гоголя, Голополосова, Грушевского, Казацкая, Леси Украинки, Луговая, Межевая, Молодежная, Независимости, Новая, Садовая, Свободы, Степная, Удельная, Украинская, Центральная, Балка Больничная, а также Гаражного.

Энергетики предупреждают, что графики плановых обесточений могут изменяться при стабилизационных или аварийных работах.

Специалисты советуют заранее подготовиться: зарядить мобильные устройства, проверить наличие ламп, аккумуляторов и других источников света, а также планировать работу бытовых приборов вне времени отключения. Это поможет свести к минимуму неудобства и сохранить комфорт в быту.

В случае вопросов можно обращаться в колл-центр АО "ДТЭК Днепровские электросети".

