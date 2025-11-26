Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 27 листопада по 3 грудня радить жителям планувати активності з урахуванням змінних температур та опадів.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 27 листопада по 3 грудня свідчить про значні коливання температури та періодичні опади, що потребують уважного планування повсякденних справ, повідомляють синоптики, повідомляє Politeka.

У четвер, 27 листопада, температура повітря підніметься до +4°C. Південно-східний вітер досягне поривів 8 м/с. Опадів не очікується, тому мешканцям варто врахувати суху та прохолодну погоду при виході з дому.

П’ятниця, 28 листопада, принесе потепління до +13°C. Місцями можливий короткочасний дощ у вигляді 0,8 мм. Температура та невеликі опади створять комфортні умови для пересування містом, однак варто мати легкий верхній одяг.

У суботу стовпчики термометрів покажуть +8°C, вітер до 7 м/с, без опадів. Неділя, 30 листопада, принесе підвищення до +11°C, із дрібним дощем 2,5 мм. У цей день краще планувати перебування в приміщенні або взяти з собою парасольку.

На початку нового тижня, 1 та 2 числа, синоптики прогнозують прохолодну погоду: +7°C протягом обох днів. Опади очікуються у вигляді дощу по 3,6 мм, вітер південно-східний із поривами до 6 м/с. Дороги можуть бути слизькими, тож водіям варто дотримуватися обережності.

Середа та четвер принесуть похолодання до +4–6°C та зливи до 6,4 мм.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 27 листопада по 3 грудня радить жителям планувати активності з урахуванням змінних температур та опадів. Рекомендується утеплитися, тримати під рукою парасолю, особливо у дні з дощем і сильним вітром. Також варто стежити за дорожньою ситуацією та за можливості обирати громадський транспорт.

Синоптики наголошують, що тиждень буде нестійким, тож своєчасне планування допоможе зберегти комфорт і безпеку під час пересування містом та повсякденних справ.

