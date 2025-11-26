Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається важливим механізмом підтримки.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області продовжує надходити до переселенців та місцевих жителів завдяки програмі Mercy Corps, яка підтримує людей, життя яких змінили бойові дії, повідомляє Politeka.

Проєкт охоплює родини, фермерів та домогосподарства, що втратили ресурси або змушені були припинити діяльність. У межах ініціативи надають продуктові набори, засоби гігієни, побутові пакети та грошові гранти. Окремо приділяють увагу агросектору: надають консультації, обладнання та підтримку у відновленні виробництва.

Програму на території області реалізує фонд «Підтримка Агро». Команда співпрацює з місцевими громадами, підприємцями та невеликими господарствами, зосереджуючись на тих, хто зазнав найбільших втрат доходів. Перевагу надають переселенцям, жінкам-фермеркам та власникам дрібних підприємств, яким необхідно відновити діяльність після руйнувань.

Отримані ресурси дозволяють учасникам закупити техніку, відновити земельні ділянки або стабілізувати виробничі процеси. Це сприяє зміцненню місцевої економіки та поверненню людей до самостійності.

Попри тимчасову паузу у прийомі заявок за окремими напрямами, програма продовжує працювати з іншими категоріями, розширюючи можливості для охочих отримати підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається важливим механізмом підтримки, допомагаючи родинам та аграріям відновлюватися після кризи та планувати подальший розвиток.

Крім того, у Чернігівській області люди також мають можливість отримати грошову допомогу.

