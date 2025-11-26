Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области остается важным механизмом поддержки.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области продолжает поступать переселенцам и местным жителям благодаря программе Mercy Corps, которая поддерживает людей, жизнь которых изменили боевые действия, сообщает Politeka.

Проект включает семьи, фермеров и домохозяйства, которые потеряли ресурсы или вынуждены были прекратить деятельность. В рамках инициативы предоставляются продуктовые наборы, средства гигиены, бытовые пакеты и денежные гранты. Отдельно уделяют внимание агросектору: оказывают консультации, оборудование и поддержку в возобновлении производства.

Программу на территории области реализует фонд "Поддержка Агро". Команда сотрудничает с местными общинами, предпринимателями и небольшими хозяйствами, сосредотачиваясь на тех, кто понес наибольшие потери доходов. Предпочтение отдается переселенцам, женщинам-фермеркам и владельцам мелких предприятий, которым необходимо возобновить деятельность после разрушений.

Полученные ресурсы позволяют участникам закупить технику, восстановить земельные участки или стабилизировать производственные процессы. Это способствует укреплению местной экономики и возвращению людей в самостоятельность.

Несмотря на временную паузу при приеме заявок по отдельным направлениям, программа продолжает работать с другими категориями, расширяя возможности для желающих получить поддержку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области остается важным механизмом поддержки, помогая семьям и аграриям восстанавливаться после кризиса и планировать дальнейшее развитие.

Кроме того, в Черниговской области у людей также есть возможность получить денежную помощь.

