Підвищення тарифів на воду в Сумській області є плановою мірою для забезпечення стабільного постачання.

У Конотопі оголосили про підвищення тарифів на воду в Сумській області, повідомляє місцеве комунальне підприємство ВУВКГ, пише Politeka.

Зміни стосуються послуг централізованого водопостачання та водовідведення і набудуть чинності після завершення громадського обговорення.

Причиною підвищення названа дорожнеча сировини, матеріалів і енергоресурсів. Додатково на формування тарифів вплинули амортизаційні витрати, послуги сторонніх організацій, нові податкові зобов’язання та інвестиційні програми.

Згідно з проєктом, кубометр води коштуватиме 43,18 грн замість нинішніх 36,12 грн. Вартість водовідведення зросте з 43,02 до 48,85 грн за кубометр.

КП ВУВКГ закликає мешканців подавати зауваження та пропозиції протягом 14 днів від дати оприлюднення, тобто до 27 листопада включно. Звернення приймають за адресою проспект Степана Бандери, 31, м. Конотоп, 41600 або на електронну пошту konotop_voda@i.ua.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на воду в Сумській області є плановою мірою для забезпечення стабільного постачання та фінансової стійкості підприємства. Мета змін — гарантувати надійність послуг для всіх споживачів і підтримати розвиток інфраструктури.

Варто зауважити, у Сумській області дорожчають не тільки комунальні послуги. В регіоні також підняли ціни на продукти. Зокрема, середні розцінки на крупи, молочну продукцію та овочі продовжують зростати, що змушує жителів планувати покупки більш ретельно.Найбільше підвищилася вартість гречки. Кілограм нині коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його продавали по 41 грн.

