У середу, 26 листопада 2025 року, в Харкові та області заплановано часткові відключення постачання газу в будинках.

Спеціалісти Харківської філії "Газмережі" попереджають про проведення планових робіт у мережах 26 листопада і застосування відповідних відключень газопостачання, пише Politeka.

Важливо: мешканців будинків, яких торкнуться вказані нижче обмеження, просять перекрити крани перед газовими приладами та відкривати їх лише після завершення всіх робіт, аби уникнути небезпечних ситуацій.

У Харкові в середу, 26 листопада 2025 року, відключення газу плануються в двох районах міста – Київському та Немишлянському, повідомляє Politeka.

У Київському районі міста без блакитного палива залишаться мешканці таких адрес:

повністю вʼїзд Журавлівський 3-й;

вулиця Шевченка, 28-А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 103, 105;

Майка Йогансена, 15;

вʼїзд Журавлівський 2-й, буд. 3,7;

в-д Технологічний, 5, 6, 8.

У Немишлянському районі відключення торкнуться повністю провулку Сержантський, а також будинків по вул. Сержантська, 24; Ракитна, 1, 1А, 3, 10; Світанкова, 3,5.

Крім того, 26 листопада в Харківській області тимчасово без природного газу, починаючи з 8:00 та до завершення робіт приблизно о 16:00, залишаться мешканці села Кирилівка Берестинської громади по вулиці Олександра Безбожного.

