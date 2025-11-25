Специалисты Харьковского филиала "Газсети" предупреждают о проведении плановых работ в сетях 26 ноября и применении соответствующих отключений газоснабжения, пишет Politeka.
Важно: жильцов домов, которых коснутся указанные ниже ограниченя, просят перекрыть краны перед газовыми приборами и открывать их только после завершения всех работ, чтобы избежать опасных ситуаций.
В Харькове в среду, 26 ноября 2025 года, отключения газа планируются в двух районах города – Киевском и Немышлянском, сообщает Politeka.
В Киевском районе города без голубого топлива останутся жители следующих адресов:
- полностью въезд Журавловский 3-й;
- улица Шевченко, 28-А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 99, 9
- Майка Йогансена, 15 лет;
- въезд Журавловский 2-й, дом. 3,7;
- в-д Технологический, 5, 6, 8.
В Немышлянском районе отключения коснутся полностью Сержантского переулка, а также домов по ул. Сержантская, 24; Ракитная, 1, 1А, 3, 10; Рассветная, 3,5.
Кроме того, 26 ноября в Харьковской области временно без природного газа, начиная с 8:00 и до завершения работ примерно в 16:00, останутся жители села Кирилловка Берестинской общины по улице Александра Безбожного.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.