Спеціалісти обленерго в Харківській області попередили про нові локальні графіки відключення світла на середу, 26 листопада 2025 року.

Енергетики оголосили нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на 26 листопада 2025 року, повʼязані з ремоними роботами в мережах, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в межах обслуговування Богодухівського району електричних мереж у Харківській області у звʼязку з проведенням планових ремонтних робіт у середу, 26 листопада, графіки відключення світла повністю або частково діятимуть у таких населених пунктах:

Олександрівка – з 8:00 до 17:00;

– з 8:00 до 17:00; Богодухів (вул. 8 Березня, Вільна, Віталія Сахно, Тараса Шевченка, пров. Круглий, Сонячний) – з 9:00 до 17:00;

(вул. 8 Березня, Вільна, Віталія Сахно, Тараса Шевченка, пров. Круглий, Сонячний) – з 9:00 до 17:00; Куп'єваха (Стрілиця, Богданівка, Брижинський); Заброди (Центральна, Польовий), Філатове (Східна), Шийчине (Набережна, Лугова, Кооперативний) – з 9:00 до 17:00;

(Стрілиця, Богданівка, Брижинський); (Центральна, Польовий), Філатове (Східна), (Набережна, Лугова, Кооперативний) – з 9:00 до 17:00; Крисине (вул. Новоселівка, Східна), Максимівка (Шкільна), Заозерне (Лісна), Новоселівка (Новоселівська) – приблизно з 9:00 до 20:00.

Детальний список адрес, яких торкнуться ці обмеження, можна знайти на сайті Богодухівської міської територіальної громади, повідомляє Politeka. Важливо: графіки відключень ще можуть буди доповнені або змінені, тому слідкуйте за оновленими публікаціями.

Про планові знеструмлення для інших населених пунктів Харківської області на 26 листопада енергетики можуть оголосити пізніше.

