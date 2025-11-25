Специалисты облэнерго в Харьковской области предупредили о новых локальных графиках отключения света на среду, 26 ноября 2025 года.

Энергетики объявили новые локальные графики отключения света в Харьковской области на 26 ноября 2025 года, связанные с ремонными работами в сетях, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в пределах обслуживания Богодуховского района электрических сетей в Харьковской области в связи с проведением плановых ремонтных работ в среду, 26 ноября, графики отключения света полностью или частично будут действовать в таких населенных пунктах:

Александровка – с 8:00 до 17:00;

– с 8:00 до 17:00; Богодухов (ул. 8 Марта, Свободная, Виталия Сахно, Тараса Шевченко, пер. Круглый, Солнечный) – с 9:00 до 17:00;

(ул. 8 Марта, Свободная, Виталия Сахно, Тараса Шевченко, пер. Круглый, Солнечный) – с 9:00 до 17:00; Купьеваха (Стрелица, Богдановка, Брижинский); Заброды (Центральная, Полевой), Филатово (Восточная), Шейчино (Набережная, Луговая, Кооперативный) – с 9:00 до 17:00;

(Стрелица, Богдановка, Брижинский); (Центральная, Полевой), Филатово (Восточная), (Набережная, Луговая, Кооперативный) – с 9:00 до 17:00; Крисино (ул. Новоселовка, Восточная), Максимовка (Школьная), Заозерное (Лесная), Новоселовка (Новоселовская) – примерно с 9:00 до 20:00.

Подробный список адресов, которых коснутся этих ограничений, можно найти на сайте Богодуховского городского территориального общества, сообщает Politeka. Важно: графики отключений могут быть дополнены или изменены, поэтому следите за обновленными публикациями.

О плановых обесточениях для других населенных пунктов Харьковской области на 26 ноября энергетики могут объявить позже.

