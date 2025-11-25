Энергетики объявили новые локальные графики отключения света в Харьковской области на 26 ноября 2025 года, связанные с ремонными работами в сетях, пишет Politeka.
В частности, сообщается, что в пределах обслуживания Богодуховского района электрических сетей в Харьковской области в связи с проведением плановых ремонтных работ в среду, 26 ноября, графики отключения света полностью или частично будут действовать в таких населенных пунктах:
- Александровка – с 8:00 до 17:00;
- Богодухов (ул. 8 Марта, Свободная, Виталия Сахно, Тараса Шевченко, пер. Круглый, Солнечный) – с 9:00 до 17:00;
- Купьеваха (Стрелица, Богдановка, Брижинский); Заброды (Центральная, Полевой), Филатово (Восточная), Шейчино (Набережная, Луговая, Кооперативный) – с 9:00 до 17:00;
- Крисино (ул. Новоселовка, Восточная), Максимовка (Школьная), Заозерное (Лесная), Новоселовка (Новоселовская) – примерно с 9:00 до 20:00.
Подробный список адресов, которых коснутся этих ограничений, можно найти на сайте Богодуховского городского территориального общества, сообщает Politeka. Важно: графики отключений могут быть дополнены или изменены, поэтому следите за обновленными публикациями.
О плановых обесточениях для других населенных пунктов Харьковской области на 26 ноября энергетики могут объявить позже.
