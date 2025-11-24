У ДТЕК попередили про нові локальні графіки відключення світла, які діятимуть у межах Київської області в вівторок, 25 листопада 2025 року.

На додаток до стабілізаційних знеструмлень у деяких населених пунктах Київської області 25 листопада діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У межах Кагарлицької громади в Київській області 25 листопада графіки відключення світла діятимуть:

з 8:00 до 19:00 – Кагарлик (вул. Ахітекторів, Будівельників, Гаркуші, Героїв Крут, Гоголя, Грушевського, Демиденка, Джерельна, Єдності, Журавлина, Карпа Трохименка, Одеська, Перспективна, Сергієнка, Січових Стрільців, Ставʼянка, Степова, Столична, Щаслива, Юності, пров. Архітекторів, Героїв Крут);

з 8:30 до 18:30 – Кадомка (Михайлова).

У місті Переяслав обмеження будуть застосовувати з 8:30 до 19:00 для будинків по вулицях Кооперативна, Лагідна, Ластівкова, Музейна, Ніколенка, Петропавлівська, Потапенка, Професійна, Ромашкова, Соснова, Ташанська, Золотоніське Шосе, пров. Ластівковий, 1-й Лагідний, повідомляє Politeka.

На території Узинської громади графіки відключення світла 25 листопада з 8 до 20 години діятимуть у таких наслених пунктах:

Василів (вул. Горіхова, Стадника, Майданна, Механізаторська, Молодіжна, Олефіренка, Поповича, Центральна, пров. Молодіжний, Поповича);

Макіївка (Гоголя, Гордіївська, Замочіївська, Зоряна, Київська, Козацька, Космонавтів, Лісова, Миру, Озерна, Польова, Центральна, Шевченка, Яблунева).

Крім того, у вівторок обмеження торкнуться міста Обухів: із 8:00 до 19:30 – вулиці Гайдамацька, Малишка, Миру, Трипільська, Франка, Урочище Педина, Кооп. "Сонячний"; з 8:00 до 18:00 – Загребля, Зарічна, Косинки, Піщана, Хмельницького, ж/м Підгірний.

Також із 8:00 до 19:30 без електроенергїі залишиться частина мешканців села Деревʼяна (Глинищанська, Гончарна, Ліщана, Молодіжна, Польова, Садова, Сонячна, Усівська, Хуторна, Шкільна, Ярова, пров. Підгірний, СТ "Овражек").

