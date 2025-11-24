Графік відключення світла в Полтавській області на 25 листопада дозволяє споживачам завчасно планувати свій день та уникнути незручностей, пов’язаних із відсутністю електроенергії.

Графік відключення світла в Полтавській області на 25 листопада передбачає тимчасові перебої в електропостачанні на території Чорнухинської громади Лубенського району, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті громади.

Енергетики проводитимуть плановий ремонт на мережах АТ «Полтаваобленерго» з метою модернізації та підвищення надійності системи.

Заплановані відключення у населених пунктах:

с. Постав-Мука (08:00–16:30): вул. Хутірська, буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8б, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20ПУСТ, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 42, 42а, 42б вул. Шевченка, буд. 3а

Причина: виконання робіт, передбачених Інвестиційною програмою ОСР

с. Галяве (08:00–16:30): вул. Степна, буд. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88 вул. Центральна, буд. 36, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81 вул. Центральна, буд. 4

Причина: виконання ремонту при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу

с. Кізлівка (08:00–16:30): вул. Загорянська, буд. 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 106, 108, 112, 114, 116 пров. Шкільний, буд. 4, 8, 10, 12, 14 вул. Центральна, буд. 68, 72

Причина: виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу



Енергетики радять жителям заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв: зарядити мобільні пристрої, підготувати ліхтарики та планувати робочі та побутові справи з урахуванням графіка.

Графік відключення світла в Полтавській області на 25 листопада дозволяє споживачам завчасно планувати свій день та уникнути незручностей, пов’язаних із відсутністю електроенергії. Планові роботи забезпечують безпеку мереж та стабільну роботу системи електропостачання у майбутньому.

