Жителі регіону дедалі частіше скаржаться на підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало темою активних обговорень у громадах, адже нові ціни серйозно вплинули на родинні бюджети, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося кількох населених пунктів, тому розповідаємо, що саме і де змінилося.

Перш за все, нововведення посали діяти у Вознесенську, де у цьому році запровадили нові розцінки. Тепер за централізоване водопостачання мешканці сплачують 34,89 гривень за кубічний метр з ПДВ, а за водовідведення - 11,06.

Не менш складна ситуація в Очакові. Тут також відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області. Міська влада пояснює це зростанням вартості енергоносіїв, зменшенням обсягів водопостачання та аваріями на інженерних мережах.

Встановлені нові ціни: водопостачання коштує 90,40 грн за кубічний метр, а водовідведення - 101,30. У КП "Очаків-сервіс" наголошують, що проблема не лише у зростанні цін на ресурси.

За останні три роки стан каналізаційних мереж міста погіршився на 80%. Три колектори нині пошкоджені, а загальна довжина аварійних ділянок становить близько півтора кілометра. Це призводить до додаткових витрат на перекачування стічних вод і ще більше навантажує бюджет підприємства.

Ще одне болюче питання стосується обласного центру. У Миколаєві представники ОСББ виступили проти двоставкової ціни на опалення, яка діє відповідно до рішення ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

Люди вважають несправедливим те, що змушені сплачувати значні суми навіть улітку, коли опалення фактично не подається.

