Жители региона все чаще жалуются на повышение тарифов на коммунальные услуги Николаевской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало темой активных обсуждений в общинах, ведь новые цены оказали серьезное влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось нескольких населенных пунктов, поэтому рассказываем, что и где изменилось.

Прежде всего, нововведения действовали в Вознесенске, где в этом году ввели новые расценки. Теперь за централизованное водоснабжение жители платят 34,89 гривен за кубический метр по НДС, а за водоотвод – 11,06.

Не менее сложная ситуация в Очакове. Здесь также произошло повышение тарифов на коммунальные услуги Николаевской области. Городские власти объясняют это ростом стоимости энергоносителей, уменьшением объемов водоснабжения и авариями на инженерных сетях.

Установлены новые цены: водоснабжение стоит 90,40 грн за кубический метр, а водоотвод – 101,30. В КП "Очаков-сервис" отмечают, что проблема не только в росте цен на ресурсы.

За последние три года состояние канализационных сетей города ухудшилось на 80%. Три коллектора сейчас повреждены, а общая длина аварийных участков составляет около полутора километров. Это приводит к дополнительным затратам на перекачку сточных вод и еще больше нагружает бюджет предприятия.

Еще один болезненный вопрос касается областного центра. В Николаеве представители ОСМД выступили против двухставочной цены на отопление, действующей в соответствии с решением ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

Люди считают несправедливым, что вынуждены платить значительные суммы даже летом, когда отопление фактически не подается.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право