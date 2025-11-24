Графік відключення світла в Кіровоградській області на 25 листопада детально показує усі адреси.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 25 листопада передбачає планові роботи та відключення боржників у низці населених пунктів, повідомляє Politeka

Таку інформацію надає Кіровоградобленерго.

У Бобринецькій громаді електропостачання буде припинене з 09:00 до 17:00 на таких вулицях:

Бобринець

Миколаївська: 58, 142

Народна: 96, 96Б, 98-99, 101, 80, 82, 84, 86-88, 90, 92, 102, 104, 106, 108-114, 114А, 115-116, 117А, 118-119, 121, 121А, 146, 150, 152, 154, 154А, 156, 156А, 157А, 160-161, 163-165, 165А, 165Б, 168, 170, 172-175, 175А, 176, 178, 181, 183, 185, 189, 193, 100, 120, 122, 124-136, 138-142

Паркова: 25, 26, 27-29, 29А, 30-32, 32А, 33-39, 1А, 3А, 3б, 3в, 5А, 5Б, 7А, 9А, 11А, 13А, 15А, 17А, 2, 4-5, 5д, 6, 8-12, 12А, 13-15, 16А, 17-18, 18А, 19-22, 26

СОБОРНА: 80, 96

Дачна: 9А, 14, 16-17, 22, 26, 26А, 27-32, 34-36, 39

Ломоносова: 14, 15А, 16, 18А

Патріотична: 58, 60А, 62, 62А, 64, 69, 71А, 73, 73А, 79, 81А, 74, 76, 82, 84-85, 87-88, 88А, 89-90, 93, 95, 99, 102, 104, 104А, 106, 106А, 108, 117, 121, 125

Гоголя: 98Ч, 132, 134, 136, 138, 175, 177, 179, 183, 185

Незалежності: 83, 83А, 89А, 91, 93, 95, 97, 113, 115

Вознесенська: 13-15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39А, 39Б, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130-137, 139, 141

Каштанова: 90, 119, 119А, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 149

Травнева: 3-11, 13-21, 23, 26, 27А, 28-38, 38Б, 39, 41, 43

Учасників АТО: 2-3, 4, 6-12, 13А, 14-16, 18-26, 28А, 29, 31-37, 38А, 39-48, 50-51, 30

Івана Загорського: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24А, 26, 30, 30А, 31-32, 34, 36-37

Миколи Садовського пров.: 5, 9, 17

РОГОЗІВСЬКА: 78

Шумілова: 12, 12А, 14, 18А, 20, 24, 26, 30

Яблунева: 49

Ярослава Мудрого: 7-11, 11А, 12-21, 21А, 28-31, 33-44, 46

Заводська: 4

Нова: 5-6, 9, 15

Шляхівська: 26

Весняний пров.: 4, 6, 8

Кам’яний пров.: 2-3, 3А, 4-6, 6А, 10А

Ковалівський пров.: 26

Міщанська: 126, 128, 130, 132, 141, 145, 147, 149

НАБЕРЕЖНИЙ пров.: 23-26, 28, 31-32, 35-37, 39

Володимира Великого: 4, 4А, 5-6, 6А, 8-11, 11А, 12-15, 18, 21, 21А, 22-23, 24А, 25, 27-28, 30-42, 42А

Миру пров.: 1-7, 9, 11-14, 14А, 15-17, 19

У Березівці знеструмлення відбудеться на Березівській 2, 6-7, 10, 16 та Вишневій 1, 4А, 5, 7, 9-10, 13.

У Костомарівці світла не буде на КАТІ МЕЛЬНИЧУК 1-7, 9, 11, 13, 15, МОЛОДІЖНІЙ 1-26, 28, НАБЕРЕЖНІЙ 1, 3-12, 14-16, 18-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, САДОВІЙ 1-14, 16, 18-21, 23-34, 34А, 36, 40-41.

У Коханому знеструмлення заплановане на СТЕПОВІЙ 1, 3-5, 7-8, 11-12, 14, 15Б, 16-18, 19А, 20, Шевченка 3, 6-8, 10-11, 13, 15, 22-24, 26, 28, 33-35, 41, 43, 47, 53, 55, 59, 65, 69, 69А, 83, 87.

У Майському відключення стосуватиметься СТЕПОВОЇ 4, 11, 15.

Мешканцям радять заздалегідь підготувати ліхтарі, заряджені мобільні пристрої та мінімальний запас води та продуктів.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 25 листопада детально показує усі адреси, що дозволяє громадянам планувати день і уникнути незручностей.

