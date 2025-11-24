График отключения света в Кировоградской области 25 ноября подробно показывает все адреса.

График отключения света в Кировоградской области на 25 ноября предусматривает плановые работы и отключение должников в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Кировоградоблэнерго .

В Бобринецком сообществе электроснабжение будет прекращено с 09:00 до 17:00 на таких улицах:

Бобринец

Николаевская: 58, 142

Национальные: 96, 96Б, 98-99, 101, 80, 82, 84, 86-88, 90, 92, 102, 104, 106, 108-114, 114А, 115-116, 117А, 118-119, 121, 121А, 146, 150, 152, 154, 154А, 156, 156А, 157А, 160-161, 163-165, 165А, 165Б, 168, 170, 172-175, 175А, 176, 178, 181, 183, 185, 189, 193, 100, 120, 122, 124-136, 138-142

Парковая: 25, 26, 27-29, 29А, 30-32, 32А, 33-39, 1А, 3А, 3б, 3в, 5А, 5Б, 7А, 9А, 11А, 13А, 15А, 17А, 2, 4-5, 5д, 6, 8-12, 12А, 13-15, 16А, 17-18, 18А, 19-22, 26

СОБОРНАЯ: 80, 96

Дача: 9А, 14, 16-17, 22, 26, 26А, 27-32, 34-36, 39

Ломоносова: 14, 15А, 16, 18А

Патриотическая: 58, 60А, 62, 62А, 64, 69, 71А, 73, 73А, 79, 81А, 74, 76, 82, 84-85, 87-88, 88А, 89-90, 99, 9 104А, 106, 106А, 108, 117, 121, 125

Гоголя: 98Ч, 132, 134, 136, 138, 175, 177, 179, 183, 185

Независимости: 83, 83А, 89А, 91, 93, 95, 97, 113, 115

Вознесенская: 13-15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39А, 39Б, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 1303

Каштанова: 90, 119, 119А, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 149

Майская: 3-11, 13-21, 23, 26, 27А, 28-38, 38Б, 39, 41, 43

Участников АТО: 2-3, 4, 6-12, 13А, 14-16, 18-26, 28А, 29, 31-37, 38А, 39-48, 50-51, 30

Ивана Загорского: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24А, 26, 30, 30А, 31-32, 34, 36-37

Николая Садовского пер.: 5, 9, 17

РОГОЗОВСКАЯ: 78

Шумилова: 12, 12А, 14, 18А, 20, 24, 26, 30

Яблоневая: 49

Ярослава Мудрого: 7-11, 11А, 12-21, 21А, 28-31, 33-44, 46

Заводская: 4

Нова: 5-6, 9, 15

Шляховская: 26

Весенний пер.: 4, 6, 8

Каменный пер.: 2-3, 3А, 4-6, 6А, 10А

Ковалевский пер.: 26

Мещанская: 126, 128, 130, 132, 141, 145, 147, 149

НАБЕРЕЖНЫЙ пер.: 23-26, 28, 31-32, 35-37, 39

Владимира Великого: 4, 4А, 5-6, 6А, 8-11, 11А, 12-15, 18, 21, 21А, 22-23, 24А, 25, 27-28, 30-42, 42А

Мира пер.: 1-7, 9, 11-14, 14А, 15-17, 19

В Березовке отключение состоится на Березовской 2, 6-7, 10, 16 и Вишневой 1, 4А, 5, 7, 9-10, 13.

В Костомаровке света не будет на КАТЕ МЕЛЬНИЧУК 1-7, 9, 11, 13, 15, МОЛОДЕЖНОЙ 1-26, 28, НАБЕРЕЖНОЙ 1, 3-12, 14-16, 18-19, 21, 23, 25 1-14, 16, 18-21, 23-34, 34А, 36, 40-41.

В Любомом отключение запланировано на СТЕПНОЙ 1, 3-5, 7-8, 11-12, 14, 15Б, 16-18, 19А, 20, Шевченко 3, 6-8, 10-11, 13, 15, 22-32, 4 43, 47, 53, 55, 59, 65, 69, 69А, 83, 87.

В Майском отключении будет касаться СТЕПНОЙ 4, 11, 15.

Жителям советуют заранее подготовить фонари, заряженные мобильные устройства и минимальный запас воды и продуктов.

График отключения света в Кировоградской области на 25 ноября подробно показывает все адреса, позволяющие гражданам планировать день и избежать неудобств.

