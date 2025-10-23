Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області вплинуло як на бюджети домогосподарств, так і на роботу місцевих установ, повідомляє Politeka.

Рішення про підвищення тарифів на опалення в Полтавській області пояснюють економічними реаліями та зростанням витрат на енергоресурси. Про це проінформували на офіційному сайті ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго».

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області передбачає зміну вартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання для різних категорій.

Згідно з оприлюдненою інформацією, оновлені розцінки почали діяти з 1 жовтня 2025 року. Вони розраховані відповідно до чинного законодавства, яке зобов’язує підприємства формувати вартість ЖКП, виходячи з економічно обґрунтованих витрат.

Саме цей чинник і став основною причиною для перегляду попередніх цін, які були ухвалені ще у серпні 2024 року. Раніше діючі розцінки охоплювали постачання гарячої води з урахуванням і без витрат на ремонт та обслуговування теплопунктів.

Однак рівень відшкодування витрат тоді становив лише близько 76 відсотків, що створювало фінансовий дефіцит для підприємства. Саме тому ріст вартості ЖКП став неминучим.

КП «Лубнитеплоенерго» провело детальні розрахунки планових витрат і дійшло висновку, що за рік відбулося суттєве зростання цін на паливно-енергетичні ресурси.

Так, природний газ для населення зараз коштує близько 6183 грн за тисячу кубометрів, тоді як для бюджетних установ та інших споживачів вартість перевищує 13 тисяч грн. Саме це подорожчання впливає на кінцеву собівартість теплової енергії.

Додатково зросли витрати на транспортування та розподіл газу. Не менш відчутним чинником є і зростання вартості водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині.

