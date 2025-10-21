Варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 23 по 24 жовтня в Полтавській області.

Введено графік відключення світла з 23 по 24 жовтня в Полтавській області через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графік відключення світла з 23 по 24 жовтня в Полтавській області. Обмеження введуть 23 жовтня 2025 року в населеному пункті Грушківка з 08:00 до 17:00 на вулицях:

Заярівська (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Лесі Українки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а),

Олексія Припутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72),

Перемоги (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27).

Також не буде електроенергії 23 числа у селі Короваї з 8 до 17 години на вулицях:

пров.Василя Коліщака (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18),

Калинова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30),

Косинська (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28),

Лесі Українки (б. 2, 3, 5, 6, 8, 9),

Перемоги (б. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а),

Садова (б. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35),

Шевченка (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32).

Можливі перерви в електропостачанні також 24 числа у населеному пункті Андрійки з 08:00 до 20:00 за адресами:

Заярська (б. 10, 12),

пров.Кооперативний (б. 1, 2),

Космонавтів (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пров.Луговий (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселів (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 8 до 17:00 години в населеному пункті Піски-Удайські за адресами:

Косий хутір (б. 2, 3Дача, 4, 5, 6, 7ДАЧА, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20ДАЧА, 21, 23, 25, 27, 28, 29ПУСТ, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 45, 49ДАЧА),

Кутки (б. 4).

