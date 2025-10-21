Следует заранее подготовиться к графику отключения света с 23 по 24 октября в Полтавской области.

Введен график отключения света с 23 по 24 октября в Полтавской области из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Поэтому был составлен график отключения света с 23 по 24 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 23 октября 2025 года в населенном пункте Грушкивка с 08:00 до 17:00 на улицах:

Заяривстка (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Леси Украинки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а),

Олексия Припутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72),

Перемогы (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27).

Также не будет электроэнергии 23 числа в селе Короваи с 8 до 17 часов на улицах:

пер.Василия Колищака (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18),

Калынова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30),

Косынська (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

Леси Украинки (б. 2, 3, 5, 6, 8, 9),

Перемогы (б. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а),

Садова (б. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Шевченка (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28)

Возможны перерывы в электроснабжении также 24 числа в населенном пункте Андрийкы с 08:00 до 20:00 по адресу:

Заярская (б. 10, 12),

пер.Кооперативный (б. 1, 2),

Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 8 до 17:00 в населенном пункте Пискы-Удайские по адресам:

Косый хутир (б. 2, 3Дача, 4, 5, 6, 7ДАЧА, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20ДАЧА, 21, 23, 25, 27, 28, 39ПУ 34, 43, 45, 49ДАЧА),

Куткы (б. 4).

