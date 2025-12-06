Грошова допомога для ВПО у Харківській області охоплює одну з найбільш незахищених груп.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області розширюється після рішення UNICEF Ukraine підтримати переселенців із районів постійної небезпеки, передає Politeka.

Про таке залучення ресурсів українцям повідомило Міністерство соціальної політики, акцентуючи на потребах дітей з інвалідністю підгрупи А, які проживають близько до лінії бойових дій.

Проєкт «Зимова підтримка» охопить понад шість тисяч неповнолітніх, котрі потребують додаткового забезпечення під час холодного періоду. Ініціатива спрямована на сім’ї з низьким доходом, вихованців прийомних родин, мешканців дитячих будинків сімейного типу, а також переселенців. Таким чином, Грошова допомога для ВПО у Харківській області охоплює одну з найбільш незахищених груп.

Разова виплата становить 6 500 гривень. Заявку зручно подати онлайн через застосунок «Дія»: потрібно активувати «Дія.Картку», перейти до розділу «Сервіси» й обрати пункт «Зимова підтримка». Після підтвердження даних кошти надходитимуть на спеціальний рахунок.

Альтернативний спосіб передбачає звернення до підрозділів Пенсійного фонду, де оформлення проводить фахівець безпосередньо під час прийому.

Отримані суми мають цільове призначення. Родини можуть придбати теплі речі, взуття, необхідні медикаменти або вітамінні комплекси. Такий підхід гарантує корисне використання підтримки та підсилює результативність програми.

Подання заяв доступне до 17 грудня 2025 року. Після переказу гроші можна витрачати протягом ста вісімдесяти днів. Невикористаний залишок анулюється автоматично.

