Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области расширяется после решения UNICEF Ukraine поддержать переселенцев из районов постоянной опасности, передает Politeka.

О таком привлечении ресурсов украинцам сообщило Министерство социальной политики, акцентируя на нуждах детей с инвалидностью подгруппы А, проживающих близко к линии боевых действий.

Проект «Зимова підтримка» охватит более шести тысяч несовершеннолетних, нуждающихся в дополнительном обеспечении во время холодного периода. Инициатива направлена ​​на семьи с низким доходом, питомцев приемных семей, жителей детских домов семейного типа, а также переселенцев. Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области охватывает одну из самых незащищенных групп.

Разовая выплата составляет 6500 гривен. Заявку удобно подать онлайн через приложение «Действие»: нужно активировать «Дія.Карту», ​​перейти в раздел «Сервисы» и выбрать пункт «Зимова підтримка». После подтверждения данных средства будут поступать на специальный счет.

Альтернативный способ предполагает обращение в подразделения Пенсионного фонда, где оформление проводит специалист непосредственно во время приема.

Вырученные суммы имеют целевое назначение. Семьи могут приобрести теплые вещи, обувь, необходимые медикаменты или витаминные комплексы. Такой подход гарантирует полезное использование поддержки и усиливает результативность программы.

Подача заявлений доступна до 17 декабря 2025 года. После перевода деньги можно тратить в течение ста восьмидесяти дней. Неиспользованный остаток аннулируется автоматически.

