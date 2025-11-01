Для регистрации на получение денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области необходимо заполнить специальную форму.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области может быть получено украинцами при принадлежности к важным критериям, пишет Politeka.net.

Выплату назначает благотворительный фонд "Посмішка ЮА".

Право на получение выплаты по компенсации на коммунальные услуги имеют централизованно отапливаемые домохозяйства или имеют газовую или электрическую систему отопления.

Выплаты могут получить пенсионеры и другие категории украинцев, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или принадлежность к одной из следующих категорий:

Участники боевых действий;

Родственники первой очереди (родители, жена или муж, дети) участников боевых действий;

Родственники первой очереди (родители, жена или муж, дети) погибших или без вести пропавших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участвовавших в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ.

Категории уязвимости, по которым оказывается помощь:

Хозяйство, состоящее из одинокой головы, домохозяйства и/или женщина, которая является главной сиделкой в ​​семье;

Хозяйство, в составе которого есть лицо с инвалидностью;

Домохозяйство, в составе которого есть лицо старшего возраста (старше 60 лет);

Семьи с ребёнком или детьми до 3-х лет;

Семья с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет, если они учатся);

Домохозяйство, в составе которого есть лицо с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства);

Домохозяйство, в составе которого есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года.

Для регистрации на получение пособия для пенсионеров в Харьковской области нужно заполнить форму. В форме нужно указать свои персональные данные (ФИО, номер телефона, место жительства), данные подтверждающие личность и категорию уязвимости.

Регистрация будет продолжаться по 05.11.2025 включительно. 05.11.2025 после 18:00 отправка ответов на форму будет невозможна.

Примечательно, получение одновременно денежной помощи на компенсацию коммунальных услуг, денежной помощи на приобретение топлива и самого топлива в натуральной форме невозможно.

