Приоритет при предоставлении денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области предоставляется наиболее уязвимым группам населения.

Правительство приняло решение, позволяющее расширить возможности получения дополнительной денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области от международных организаций, сообщает Politeka.net.

Эти выплаты предоставляются гражданам, пострадавшим в результате войны. Программа реализуется Министерством социальной политики, Министерством цифровой трансформации и Программой развития ООН при поддержке международных доноров.

Денежную помощь в Харьковской области могут получить следующие категории:

внутренне перемещенные лица,

пенсионеры,

многодетные семьи,

лица с инвалидностью,

жители прифронтовых или деоккупированных территорий,

люди, потерявшие жилье.

Приоритет при предоставлении выплат предоставляется наиболее уязвимым группам населения, в частности, малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, а также семьям с детьми с инвалидностью.

Выплаты от международных организаций предоставляются преимущественно на три месяца, с возможностью продления еще на три месяца, то есть до шести месяцев. Денежные средства перечисляются на банковские счета или могут быть выданы через отделения Укрпочты.

Чтобы зарегистрироваться для получения помощи, необходимо следить за объявлениями, публикуемыми благотворительными фондами на своих официальных страницах в социальных сетях, в частности на Facebook. Некоторые организации предлагают онлайн-форму для регистрации, другие принимают заявки только в оффлайн-формате.

Важно помнить, что ни одна официальная организация не запрашивает пароли от банковских карт или специальные коды. Поскольку в соцсетях часто появляются мошенники, перед подачей заявки необходимо обязательно проверять информацию на официальных вебсайтах благотворительных организаций или международных фондов, чтобы избежать обмана.

